«Ростех» начнёт поставки танка Т-90М в войска в 2020 году

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Госкорпорация «Ростех» начнёт поставки модернизированного танка Т-90М «Прорыв» в войска уже в 2020 году, рассказал исполнительный директор Олег Евтушенко.
«Ростех» начнёт поставки танка Т-90М в войска в 2020 году
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«В интересах военных мы реализуем ряд крупнейших авиационных проектов. В прошлом году «Уралвагонзавод» завершил госиспытания танка Т-90М «Прорыв», в этому году мы начнём его поставки в войска», — цитирует его РИА Новости.

Как уточняет агентство, контракт на поставку опытной партии Т-90М был подписан во время военно-технического форума «Армия-2019».

В феврале предприятие-разработчик — концерн «Уралвагонзавод» сообщил об успешном завершении государственных испытаний Т-90М.

Танк оборудован высокоавтоматизированной системой управления огнём «Калина» и дистанционно управляемой зенитной пулемётной установкой с 12,7-миллиметровым «Кордом МТ».

Кроме того, для защиты от огня противника машину оснастили противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт».

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