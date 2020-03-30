«Ростех» начнёт поставки танка Т-90М в войска в 2020 году
- РИА Новости
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«В интересах военных мы реализуем ряд крупнейших авиационных проектов. В прошлом году «Уралвагонзавод» завершил госиспытания танка Т-90М «Прорыв», в этому году мы начнём его поставки в войска», — цитирует его РИА Новости.
Как уточняет агентство, контракт на поставку опытной партии Т-90М был подписан во время военно-технического форума «Армия-2019».
В феврале предприятие-разработчик — концерн «Уралвагонзавод» сообщил об успешном завершении государственных испытаний Т-90М.
Танк оборудован высокоавтоматизированной системой управления огнём «Калина» и дистанционно управляемой зенитной пулемётной установкой с 12,7-миллиметровым «Кордом МТ».
Кроме того, для защиты от огня противника машину оснастили противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт».