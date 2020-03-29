Песков заявил, что режим работы Путина останется прежним

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Президент России Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после того, как в Москве были объявлены дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
Песков заявил, что режим работы Путина останется прежним
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Нет. Мы работаем по расписанию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о работе президента и администрации.

С 30 марта в Москве вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

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