Песков заявил, что режим работы Путина останется прежним

Президент России Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после того, как в Москве были объявлены дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса.

«Нет. Мы работаем по расписанию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о работе президента и администрации.

С 30 марта в Москве вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.