Песков заявил, что режим работы Путина останется прежним
Президент России Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после того, как в Москве были объявлены дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
«Нет. Мы работаем по расписанию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о работе президента и администрации.
С 30 марта в Москве вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»