Источник сообщил о возвращении в Коммунарку сбежавшей женщины

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В Москве женщина с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 сбежала из инфекционной больницы в Коммунарке. Её задержали и поместили обратно в медучреждение. 
Источник сообщил о возвращении в Коммунарку сбежавшей женщины
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция, сбежала из больницы в Коммунарке», — заявил источник. 

По словам источника, женщина пришла домой на Профсоюзную улицу, её обнаружили с помощью камер видеонаблюдения.

Уточняется, что заболевание у пациентки проходит в лёгкой форме.

По последним данным, в Москве выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.

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