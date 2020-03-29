Источник сообщил о возвращении в Коммунарку сбежавшей женщины
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция, сбежала из больницы в Коммунарке», — заявил источник.
По словам источника, женщина пришла домой на Профсоюзную улицу, её обнаружили с помощью камер видеонаблюдения.
Уточняется, что заболевание у пациентки проходит в лёгкой форме.
По последним данным, в Москве выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.