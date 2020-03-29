Источник сообщил о возвращении в Коммунарку сбежавшей женщины

В Москве женщина с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 сбежала из инфекционной больницы в Коммунарке. Её задержали и поместили обратно в медучреждение.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция, сбежала из больницы в Коммунарке», — заявил источник.

По словам источника, женщина пришла домой на Профсоюзную улицу, её обнаружили с помощью камер видеонаблюдения.

Уточняется, что заболевание у пациентки проходит в лёгкой форме.

По последним данным, в Москве выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.