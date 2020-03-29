СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.
СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Мантурова на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, подлинность которого подтвердили два источника.

«Отменить начисление НДС для указанных секторов экономики на указанный период. По ранее возникшему НДС установить отсрочку на шесть месяцев от установленной даты платежа», — говорится в документе Минпромторга.

Кроме того, ведомство предлагает ввести аналогичные меры и в отношении налога на прибыль для предприятий потребрынка.

Ранее депутат Государственной думы Владимир Плотников рассказал о поддержке россиян во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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