В Госдуме рассказали о поддержке россиян во время пандемии коронавируса

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Депутат Государственной думы Владимир Плотников рассказал о поддержке россиян во время пандемии коронавируса.
В Госдуме рассказали о поддержке россиян во время пандемии коронавируса
  • Reuters

«Государство приходит на помощь людям. Все пособия и льготы будут продлеваться автоматически без каких-либо справок. С апреля начнётся дополнительная выплата пособий на каждого ребёнка до трёх лет семьям, имеющим право на материнский капитал, с июня начнётся выплата пособий на детей от трёх до семи лет», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, повышается сумма выплат по больничному. Тем, у кого сократились доходы, предоставляется право приостановить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам, отметил депутат.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента России Владимира Путина на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

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