Патриарх Кирилл осудил выступающих против самоизоляции священников
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- РИА Новости
«Всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх!» — цитирует его РИА Новости.
Предстоятель Русской православной церкви привёл в пример историю святой Марии Египетской, которая ушла в пустыню в полную изоляцию от окружающих людей, отметив, что таким образом она «и тело, и душу спасла».
Ранее патриарх Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Отмечается, что священники продолжат совершать богослужения.