Патриарх Кирилл осудил выступающих против самоизоляции священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных россиян не слушать «неразумных священников», которые выступают против режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

«Всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх!» — цитирует его РИА Новости.

Предстоятель Русской православной церкви привёл в пример историю святой Марии Египетской, которая ушла в пустыню в полную изоляцию от окружающих людей, отметив, что таким образом она «и тело, и душу спасла».

Ранее патриарх Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что священники продолжат совершать богослужения.