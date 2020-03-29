Патриарх Кирилл осудил выступающих против самоизоляции священников

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных россиян не слушать «неразумных священников», которые выступают против режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Патриарх Кирилл осудил выступающих против самоизоляции священников
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх!» — цитирует его РИА Новости.

Предстоятель Русской православной церкви привёл в пример историю святой Марии Египетской, которая ушла в пустыню в полную изоляцию от окружающих людей, отметив, что таким образом она «и тело, и душу спасла».

Ранее патриарх Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что священники продолжат совершать богослужения.

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