Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом вернуться в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об обращениях в ведомство с просьбой о возвращении в страну граждан, давно проживающих за границей, из-за того, что им в этих государствах «жёстко и неэмоционально указали на дверь».

Захарова рассказала, что в МИД поступает много звонков и писем от россиян, проживающих в других странах и решивших вернуться на родину, потому что им «сейчас указали на дверь».

«Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х», — написала она в Facebook.

Захарова отметила, что, несмотря на то что россияне привезли в эти страны деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, им сейчас жёстко и неэмоционально «указали на дверь со словами: «Ничего личного, просто бизнес».

«А теперь... теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы — граждане России!» Разве? «Мы по закону граждане», — сдувая пыль с российских паспортов объясняют они», — написала представитель МИД России.

Ранее стало известно, что в Россию с 20 по 27 марта вернулись 133 тыс. граждан.

Кроме того, сообщалось, что Россия направит в Египет ещё три самолёта для возвращения своих граждан.