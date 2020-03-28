В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

В МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили о задержании мужчины, который сбежал из санатория «Заря» в посёлке Репино, куда он был помещён для изоляции из-за подозрения на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.

Уточняется, что он был задержан в съёмной квартире в Приморском районе города. Его уже отправили обратно в обсерватор на скорой помощи.

Ранее следователи возбудили дело против мужчины, который совершил побег из обсервации в санатории в Санкт-Петербурге. Он был отправлен на карантин после возвращения из-за границы.