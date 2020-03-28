В Петербурге задержали сбежавшего с карантина
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
Уточняется, что он был задержан в съёмной квартире в Приморском районе города. Его уже отправили обратно в обсерватор на скорой помощи.
Ранее следователи возбудили дело против мужчины, который совершил побег из обсервации в санатории в Санкт-Петербурге. Он был отправлен на карантин после возвращения из-за границы.