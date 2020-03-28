В России утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости, за исключением продовольственных товаров, в который вошли 23 пункта. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

В список включены детские товары, моющие средства, средства гигиены, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, товары для животных, бензин, дизельное топливо, газ, запчасти для автомобилей, электрическое и компьютерное оборудование, кабельная продукция, бытовая техника, садово-огородные предметы, строительные инструменты и материалы.

Также в него включены печатные средства массовой информации, санитарно-технические изделия, товары для пожаротушения, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки, линзы, табачная продукция и товары, которые сопутствуют товародвижению, в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента.

Отмечается, что определённые субъекты могут дополнять перечень в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Ранее кабмин одобрил проект транспортной стратегии России до 2035 года.