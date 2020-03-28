В России не выявлено случаев передачи коронавируса от пациентов врачам
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
Он уточнил, что в России зафиксированы единичные случаи инфицирования коронавирусом медицинских сотрудников, однако это связано с заражением извне.
«На сегодняшний день есть единичные случаи, но это связано не с инфекцией от пациентов, это медики, которые как раз получили эту инфекцию извне», — цитирует Мурашко ТАСС.
Ранее Мурашко заявил, что российская медицина готовится ко всем возможным вариантам развития ситуации с коронавирусной инфекцией.