В России не выявлено случаев передачи коронавируса от пациентов врачам

В России не зафиксировано случаев заражения медиков коронавирусной инфекцией COVID-19 от пациентов с таким диагнозом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он уточнил, что в России зафиксированы единичные случаи инфицирования коронавирусом медицинских сотрудников, однако это связано с заражением извне.

«На сегодняшний день есть единичные случаи, но это связано не с инфекцией от пациентов, это медики, которые как раз получили эту инфекцию извне», — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее Мурашко заявил, что российская медицина готовится ко всем возможным вариантам развития ситуации с коронавирусной инфекцией.