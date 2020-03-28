В России не выявлено случаев передачи коронавируса от пациентов врачам

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В России не зафиксировано случаев заражения медиков коронавирусной инфекцией COVID-19 от пациентов с таким диагнозом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В России не выявлено случаев передачи коронавируса от пациентов врачам
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Он уточнил, что в России зафиксированы единичные случаи инфицирования коронавирусом медицинских сотрудников, однако это связано с заражением извне.

«На сегодняшний день есть единичные случаи, но это связано не с инфекцией от пациентов, это медики, которые как раз получили эту инфекцию извне», — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее Мурашко заявил, что российская медицина готовится ко всем возможным вариантам развития ситуации с коронавирусной инфекцией.

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