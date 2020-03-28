Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что сначала водитель автомобиля Toyota Vista совершил касательное столкновение с ВАЗ-2110, а при попытке скрыться с места ДТП выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с рейсовым пассажирским автобусом.

«В результате данного ДТП погибли трое мужчин — водитель и два пассажира Toyota. Также травмированы две пассажирки автобуса, одна из них была госпитализирована», — приводит сообщение РИА Новости.

Автобус следовал по маршруту Барнаул — Междуреченск, в нём находились 28 человек. Они были направлены далее по маршруту резервным транспортом.

Ранее шесть человек пострадали в результате столкновения междугороднего автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде.