Минобороны назвало сроки сдачи первого из 16 инфекционных центров
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.
«Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля текущего года», — заявили в министерстве.
Отмечается, что строительство всех 16 медицинских центров ведётся с опережением графика. Работы проводятся в круглосуточном режиме в три смены.
На объектах задействовано более 3,5 тыс. специалистов и 800 единиц техники.
«С 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники», — заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Минобороны построит 16 инфекционных центров к середине мая.