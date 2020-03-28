Минобороны назвало сроки сдачи первого из 16 инфекционных центров

Министерство обороны России сообщило, что первый из 16 многофункциональных медицинских центров будет построен к 20 апреля 2020 года.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

«Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля текущего года», — заявили в министерстве.

Отмечается, что строительство всех 16 медицинских центров ведётся с опережением графика. Работы проводятся в круглосуточном режиме в три смены.

На объектах задействовано более 3,5 тыс. специалистов и 800 единиц техники.

«С 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минобороны построит 16 инфекционных центров к середине мая.