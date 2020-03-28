В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус

В Челябинской области зафиксировано десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«По информации Роспотребнадзора, в Челябинской области десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирус», — цитирует РИА Новости сообщение минздрава.

При этом новосибирский центр вирусологии «Вектор» не подтвердил три ранее выявленных положительных теста на коронавирус в Челябинской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области планируют открыть три лаборатории для определения коронавируса.