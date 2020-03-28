В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус
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- РИА Новости
«По информации Роспотребнадзора, в Челябинской области десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирус», — цитирует РИА Новости сообщение минздрава.
При этом новосибирский центр вирусологии «Вектор» не подтвердил три ранее выявленных положительных теста на коронавирус в Челябинской области.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области планируют открыть три лаборатории для определения коронавируса.