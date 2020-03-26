В Челябинской области планируют открыть три лаборатории для определения коронавируса

Короткая ссылка
В Министерстве здравоохранения Челябинской области заявили о планах по открытию трёх дополнительных лабораторий для сдачи анализов на коронавирус.
В Челябинской области планируют открыть три лаборатории для определения коронавируса
  • РИА Новости

«Лаборатории по сдаче анализов на COVID-19 создаются на базе инфекционных отделений в городах Миассе, Магнитогорске и Челябинске, — цитирует URA.RU пресс-службу ведомства.

Отмечается также, что регион получил 4,9 тыс. новых тест-систем для выявления коронавируса.

Ранее врач, писатель и телеведущий Александр Мясников в беседе с ФАН рассказал, какие хронические заболевания являются факторами риска при коронавирусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить