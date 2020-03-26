В Челябинской области планируют открыть три лаборатории для определения коронавируса
- РИА Новости
«Лаборатории по сдаче анализов на COVID-19 создаются на базе инфекционных отделений в городах Миассе, Магнитогорске и Челябинске, — цитирует URA.RU пресс-службу ведомства.
Отмечается также, что регион получил 4,9 тыс. новых тест-систем для выявления коронавируса.
Ранее врач, писатель и телеведущий Александр Мясников в беседе с ФАН рассказал, какие хронические заболевания являются факторами риска при коронавирусе.