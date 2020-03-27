Мурашко рекомендовал заняться самообразованием на нерабочей неделе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал жителям страны заняться самообразованием на нерабочей неделе.

«Может быть, у нас на этой неделе родится новый Пушкин? Кто-то попытается конкурировать с Бродским? Возможно, вы потом эту неделю будете вспоминать как время, которое вы посвятили творчеству», — сказал он в беседе с kp.ru.

Как отметил министр, нерабочая неделя — прекрасная возможность заняться тем, на что не находилось времени, например посмотреть видеолекцию.

Ранее Мурашко призвал жителей страны общаться с пожилыми родственниками дистанционно.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.