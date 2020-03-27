Николай Дроздов прокомментировал ситуацию с коронавирусом

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Доктор биологических наук, профессор МГУ, учёный-зоолог Николай Дроздов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Николай Дроздов прокомментировал ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он выразил мнение, что в это время необходимы сплочённость, самодисциплина и обоснованное поведение.

«Всем рекомендациям нужно следовать, потому что их невыполнение приведёт к плохим последствиям. Не нужен здесь молодёжный задор, когда все выполняют санитарные требования, а я не буду или буду делать, но по-своему», — сказал Дроздов.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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