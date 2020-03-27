Мурашко призвал россиян ограничить контакты с друзьями и близкими

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал жителей страны ограничить контакты с друзьями и близкими на время нерабочей недели.
Мурашко призвал россиян ограничить контакты с друзьями и близкими
  • РИА Новости

«Что касается пикников, то если вы уже находитесь на свежем воздухе, это не повлечёт вреда и ущерба для здоровья. Но сбор большой компании и подготовка к выезду создаёт определенные риски. Нужно заехать в магазины, а потом ещё на заправку», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, необходимо отказаться именно от такого времяпровождения.

Как отметил Мурашко, если раньше говорили, что инфекция завозная, то теперь она внутри страны.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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