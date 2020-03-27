Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

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Роскомнадзор потребовал от нескольких интернет-ресурсов удалить фейки о якобы стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с коронавирусной инфекцией.
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
  • РИА Новости

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уведомления об удалении направлены администраторам сетевых ресурсов.

При этом в правительстве Москвы отметили, что автотехника используется для того, чтобы перевозить росгвардейцев для тренировок в рамках подготовки к Параду Победы.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России внёс в реестр запрещённой информации ряд фейков о коронавирусе, распространявшихся в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

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