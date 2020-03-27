В ГИБДД разъяснили отмену штрафа за нарушение срока регистрации машины

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Отмена штрафов за нарушение регистрации нового автомобиля коснётся только тех, кто купил машину во время особого режима работы подразделений Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
В ГИБДД разъяснили отмену штрафа за нарушение срока регистрации машины
  • РИА Новости

«Это коснётся только тех автовладельцев, которые приобрели транспортное средство в период перехода на особый режим работы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, водители, которые приобрели машину ранее и по каким-либо причинам до сих пор не поставили её на учет, понесут административное наказание.

26 марта ведомство объявило о дополнительных мерах, направленных на защиту от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, услуги по приёму экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будут осуществляться только по предварительной записи через портал госуслуг.

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