В ГИБДД разъяснили отмену штрафа за нарушение срока регистрации машины

Отмена штрафов за нарушение регистрации нового автомобиля коснётся только тех, кто купил машину во время особого режима работы подразделений Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

«Это коснётся только тех автовладельцев, которые приобрели транспортное средство в период перехода на особый режим работы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, водители, которые приобрели машину ранее и по каким-либо причинам до сих пор не поставили её на учет, понесут административное наказание.

26 марта ведомство объявило о дополнительных мерах, направленных на защиту от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, услуги по приёму экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будут осуществляться только по предварительной записи через портал госуслуг.