Эксперт прокомментировала ситуацию на рынке труда в России

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Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова прокомментировала ситуацию на рынке труда в России.
Эксперт прокомментировала ситуацию на рынке труда в России
  • Pixabay

«На данный момент речь не ведётся о массовых сокращениях сотрудников», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, нет информации и о сокращении зарплат — практически все компании намерены сохранить их размер.

«Есть фирмы, которые решили, что всё равно будут работать на следующей неделе, поскольку их сотрудники находятся на удалёнке. Оплачиваться работа будет в обычном порядке», — рассказала Игнатова.

Кроме того, отметила она, не наблюдается резкого снижения числа вакансий, и есть сферы, которые достаточно неплохо себя чувствуют. Как пояснила эксперт, это всё, что связано с онлайн.

«Торговые компании, в том числе сетевые маркеты, ведут дополнительный набор водителей, продавцов для доставки товаров. Строительные компании до предстоящей нерабочей недели также очень активно вели набор работников», — добавила Игнатова.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН оценила перспективы рынка труда в России.

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