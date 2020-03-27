Из-за COVID-19 отменили мероприятия ко Дню единения народов России и Белоруссии

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Пресс-секретарь госсекретаря Союзного государства Елена Овчаренко заявила, что из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве и Минске были отменены торжественные мероприятия ко Дню единения народов России и Белоруссии 2 апреля.
Из-за COVID-19 отменили мероприятия ко Дню единения народов России и Белоруссии
  • Reuters

«У нас не будет мероприятий и не будет пресс-конференции. И в Белоруссии, и в России, в связи с эпидемиологической обстановкой в России в первую очередь. Госсекретарь находится в России. Поэтому мы отменили эти мероприятия», — цитирует её РИА Новости.

По словам Овчаренко, в эту праздничную дату обычно проводятся пресс-конференция, торжественное собрание и концерт, однако сейчас ничего этого «не будет по понятным причинам».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будут отменять из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запланированные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне мероприятия.

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