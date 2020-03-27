Экс-главе ФСИН отказали в УДО

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Бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Экс-главе ФСИН отказали в УДО
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает «Янтарный край», соответствующее решение принял Калининградский областной суд, отменив решение суда первой инстанции.

Замоскворецкий районный суд Москвы признал Реймера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере») в июне 2017 года.

Суд счёл доказанным, что он и его подельники организовали мошенническую схему при закупке электронных браслетов. Преступные действия нанесли ущерб бюджету России на сумму не менее 2,7 млрд рублей.

Реймер был приговорён к восьми годам лишения свободы.

В феврале 2020 года прокуратура Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении Реймера.

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