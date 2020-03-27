Депутат рассказал о работе Госдумы на фоне пандемии коронавируса

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о работе нижней палаты парламента на фоне пандемии коронавируса.

«В понедельник все депутаты Госдумы будут сдавать тесты на коронавирус. Для этого в парламент приедет специальная лаборатория. Если кто-то из депутатов в этот день будет находиться в регионах, то он должен пройти обследование в любом медицинском центре. До вечера понедельника мы все должны предоставить справки о своём здоровье», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в регламенте не предусмотрено дистанционных заседаний, а принять ряд важных законов, связанных с пандемией, необходимо, и делать это нужно лично.

Как отметил Милонов, депутаты отпустили практически всех помощников, остались буквально единицы, без которых не обойтись.

Кроме того, закрыты буфеты.

Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в беседе с ФАН рассказал, как работают сенаторы на карантине.