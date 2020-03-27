В Госдуме оценили идею ограничения продажи алкоголя из-за коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение члена Общественной палаты России Султана Хамзаева ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса.

По словам Тумусова, запрет может повлечь за собой возникновение «чёрного рынка алкоголя».

«Ожидаемое предложение... Однако любой запрет порождает иные предложения, может возникнуть чёрный рынок. Людям необходимо разъяснять, что алкоголь — это не лучшее решение. Это комплексный вопрос, и к нему надо относиться трезво», — считает депутат.

Ранее Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса.

Так, он предлагает правительству ввести особый режим продаж алкогольных напитков до 1 мая — не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека при разовой покупке.