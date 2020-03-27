Эксперты предупредили о риске взломов при удалённой работе

Эксперты компании Positive Technologies предупредили об уязвимости безопасности удалённой работы за компьютером.

По словам специалистов, с помощью ошибки в системе безопасности взломщики могут получить полный контроль над компьютерами с операционными системами Windows 7, Windows Server 2008 либо Windows Server 2008 R2.

«На сетевом периметре российских компаний начало увеличиваться число ресурсов, атака на которые позволит злоумышленникам получить контроль над сервером и проникнуть в локальную сеть», — отметил директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

Он сообщил, что это в первую очередь связано с быстрым переводом части сотрудников на удалённую работу.

Специалист рекомендовал обеспечивать удалённый доступ через специальный шлюз и не использовать удалённое подключение напрямую к рабочему месту.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил вероятность сбоев интернета при удалённой форме работы.