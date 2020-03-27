Все депутаты Госдумы пройдут тест на коронавирус

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Советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова заявила, что все депутаты нижней палаты парламента 30 марта пройдут тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Все депутаты Госдумы пройдут тест на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Кашеваровой.

«На следующей неделе все депутаты, которые проводили встречи с избирателями, вернутся в Москву и будут работать в одном здании... Перед началом пленарной недели правильно было бы, чтобы все депутаты 30 марта прошли тестирование на новый коронавирус», — написала она.

Вместе с этим она подчеркнула, что в настоящий момент в Госдуме не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, хотя два депутата и находятся на карантине, так как они контактировали с человеком, у которого было подозрение на COVID-19.

Первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин, в свою очередь, уточнил агентству, что тестирование будет проводиться с 9:00 утра 30 марта.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом. Скончались от вируса в стране три человека.

Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова рассказала в беседе с НСН, как вести себя на карантине.

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