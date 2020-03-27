В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
«В результате проведённых мероприятий установлен факт несоблюдения изоляции в домашних условиях 22 человек. Им даны постановления об изоляции», — говорится в заявлении.
Кроме того, 20 человек доставили в обсерватор на базе пансионата «Заря» в Курортном районе Петербурга, а ещё двое с признаками заражения ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу имени С.П. Боткина.
Ранее клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова рассказала в беседе с НСН, как вести себя на карантине.