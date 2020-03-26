Росгвардия в 2019 году провела более 120 тысяч спецопераций
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью «Российской газете».
«В прошлом году бойцами ОМОН и СОБР Росгвардии совместно с сотрудниками других ведомств было проведено более 120 тыс. специальных операций», — отметил Ершов.
По его словам, 30 тыс. из них были мероприятиями по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности различного уровня и масштабности.
Также он указал, что за 2019 год сотрудниками ведомства были задержаны 18 тыс. подозреваемых в совершении уголовных преступлений, из которых более 300 были вооружены и представляли особую опасность для окружающих.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о законопроекте, который обяжет врачей сообщать ведомству о здоровье владельцев оружия.