Росгвардия в 2019 году провела более 120 тысяч спецопераций

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Начальник управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии Владислав Ершов заявил, что сотрудники ведомства провели за прошлый год более 120 тыс. спецопераций.
Росгвардия в 2019 году провела более 120 тысяч спецопераций
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

«В прошлом году бойцами ОМОН и СОБР Росгвардии совместно с сотрудниками других ведомств было проведено более 120 тыс. специальных операций», — отметил Ершов.

По его словам, 30 тыс. из них были мероприятиями по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности различного уровня и масштабности.

Также он указал, что за 2019 год сотрудниками ведомства были задержаны 18 тыс. подозреваемых в совершении уголовных преступлений, из которых более 300 были вооружены и представляли особую опасность для окружающих.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о законопроекте, который обяжет врачей сообщать ведомству о здоровье владельцев оружия.

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