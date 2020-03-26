Росгвардия в 2019 году провела более 120 тысяч спецопераций

Начальник управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии Владислав Ершов заявил, что сотрудники ведомства провели за прошлый год более 120 тыс. спецопераций.

Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

«В прошлом году бойцами ОМОН и СОБР Росгвардии совместно с сотрудниками других ведомств было проведено более 120 тыс. специальных операций», — отметил Ершов.

По его словам, 30 тыс. из них были мероприятиями по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности различного уровня и масштабности.

Также он указал, что за 2019 год сотрудниками ведомства были задержаны 18 тыс. подозреваемых в совершении уголовных преступлений, из которых более 300 были вооружены и представляли особую опасность для окружающих.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о законопроекте, который обяжет врачей сообщать ведомству о здоровье владельцев оружия.