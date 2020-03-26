Онищенко дал рекомендации по времяпрепровождению на нерабочей неделе

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал рекомендации по времяпрепровождению на нерабочей неделе.
Онищенко дал рекомендации по времяпрепровождению на нерабочей неделе
  • РИА Новости

«Нужно сейчас продумать, чем вы будете заниматься», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, женщины займутся домашним хозяйством, доделают свои дела, а мужчин ждёт серьёзное испытание.

Как считает Онищенко, самое главное — это дети.

«Легко приходить вечером и в монотонной беседе читать лекцию своим детям, а здесь ими придётся заниматься, помогать делать уроки, это в основном касается мужчин, ведь они обычно отделываются только нравоучениями», — сказал депутат.

Пожилым людям он посоветовал не покидать дома без особой нужды, а недостаток двигательной активности компенсировать упражнениями в домашних условиях.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Nation News рассказала, как дети могут поддерживать физическую форму во время карантина.

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