Космонавт дал рекомендации по жизни в изоляции

Командир космического корабля «Союз МС-07», герой России Антон Шкаплеров рассказал, как легче переносить самоизоляцию.

По его словам, он более 500 суток провёл на Международной космической станции и за это время вынес для себя несколько правил, которые помогают легче переносить вынужденное пребывание в замкнутом пространстве.

«Первое, нужно принять тот факт, что какое-то время вам придётся постоянно находиться дома. Любой «космический полёт» в определённое время заканчивается: настройтесь на позитивный лад. Второе, организуйте свой день: составьте список дел и неукоснительно придерживайтесь расписания. Вы успеете переделать массу всего полезного», — цитирует «Новый Севастополь» слова космонавта.

Он рекомендовал заниматься спортом, поддерживать связь с близкими людьми и внимательно относиться к своему здоровью.