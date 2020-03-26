Полиция Москвы предупредила о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом

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Столичная полиция предупредила о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом.
Полиция Москвы предупредила о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу МВД по Москве.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники могут воспользоваться различными методами кражи средств: например, заявить о несуществующей болезни у человека или его родственников, о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии, о снятии средств со счёта или карты.

Полиция призвала не давать реквизиты своих банковских счетов и карт, коды CVV и пароли, приходящие в виде смс.

Не рекомендуется перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщают мошенники. Нельзя впускать в дом посторонних.

Кроме того, столичные полицейские запустили хештег #РасскажиРодителям для предупреждения пожилых граждан о возможных дистанционных мошенничествах.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил возможность роста утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне пандемии коронавируса.

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