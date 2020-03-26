В Татарстане рассказали о продолжении работы детских садов

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Вице-премьер Республики Татарстан, глава республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Лейла Фазлеева заявила, что детские сады в регионе продолжат свою работу.
В Татарстане рассказали о продолжении работы детских садов
  • Pixabay

Об этом передаёт «Реальное время».

По её словам, это связано с тем, что нерабочая неделя не распространяется на лечебные учреждения, аптеки, продовольственные магазины и ряд предприятий. Поэтому родители, которые работают и обеспечивают жизнедеятельность республики, смогут привести своего ребёнка в дошкольное учреждение.

Она также сообщила, что власти Татарстана продлили школьные каникулы в республике до 12 апреля. 

Отмечается, что распоряжение касается спортивных и досуговых секций, музыкальных и художественных школ.

Ранее, как сообщало URA.RU, в департаменте образования и науки Курганской области заявили об изменении графика и условий работы детских садов в регионе.

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