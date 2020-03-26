Суд выпустил под домашний арест экс-главу Челябинска

Короткая ссылка
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции принял решение отправить под домашний арест бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки от представителя коммерческой организации.
Суд выпустил под домашний арест экс-главу Челябинска
  • © Официальный сайт Администрации города Челябинска

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест по 10 апреля 2020 года включительно», — сказала собеседница.

В декабре 2019 года Центральный районный суд Челябинска арестовал по обвинению в получении взятки Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Евгения Пашкова.

Как указывает агентство, следствие предполагает, что экс-чиновники получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. 

В декабре 2019 года сообщалось, что генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить