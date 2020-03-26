Суд выпустил под домашний арест экс-главу Челябинска

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции принял решение отправить под домашний арест бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки от представителя коммерческой организации.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест по 10 апреля 2020 года включительно», — сказала собеседница.

В декабре 2019 года Центральный районный суд Челябинска арестовал по обвинению в получении взятки Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Евгения Пашкова.

Как указывает агентство, следствие предполагает, что экс-чиновники получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

В декабре 2019 года сообщалось, что генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.