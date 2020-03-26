В Совфеде рассказали, как работают сенаторы на карантине
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«Члены Совета Федерации, ушедшие на карантин, продолжают работу, но в удалённом режиме», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, голосовать или выражать свою позицию по той или иной теме сенаторы могут через специальное приложение на рабочих ноутбуках либо планшетах.
Как отметил Тимченко, единственная норма, которую необходимо соблюдать, — это кворум Совфеда.
«86 членов должно быть, чтобы состоялось заседание. А остальные могут получить документы, с ними ознакомиться и на имя председателя направить свою позицию по повестке дня», — уточнил он.
Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.