В Совфеде рассказали, как работают сенаторы на карантине

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко рассказал, как работают сенаторы на карантине.

«Члены Совета Федерации, ушедшие на карантин, продолжают работу, но в удалённом режиме», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, голосовать или выражать свою позицию по той или иной теме сенаторы могут через специальное приложение на рабочих ноутбуках либо планшетах.

Как отметил Тимченко, единственная норма, которую необходимо соблюдать, — это кворум Совфеда.

«86 членов должно быть, чтобы состоялось заседание. А остальные могут получить документы, с ними ознакомиться и на имя председателя направить свою позицию по повестке дня», — уточнил он.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.