В ВОЗ оценили возможность итальянского сценария коронавируса в России
- РИА Новости
«По всей видимости, нет», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос. Её слова приводит Интерфакс.
Как отметила Вуйнович, в России исторически сложилась другая система и практика здравоохранения, чем в Западной Европе, которые направлены на предупреждение, профилактику и действуют «на опережение».
«В России практикуются вызов врача на дом, патронаж, бесплатная в основном доступность медицинских учреждений, а также поддержка противоэпидемических мероприятий в отношении коронавируса на всех уровнях государственной власти», — добавила она.
Ранее Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным описал возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом — азиатский и итальянский.