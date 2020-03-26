В ВОЗ оценили возможность итальянского сценария коронавируса в России

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В ВОЗ считают маловероятным «итальянский сценарий» развития ситуации с коронавирусом в России. Об этом заявила представитель организации в России доктор Мелита Вуйнович.
В ВОЗ оценили возможность итальянского сценария коронавируса в России
  • РИА Новости

«По всей видимости, нет», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос. Её слова приводит Интерфакс.

Как отметила Вуйнович, в России исторически сложилась другая система и практика здравоохранения, чем в Западной Европе, которые направлены на предупреждение, профилактику и действуют «на опережение».

«В России практикуются вызов врача на дом, патронаж, бесплатная в основном доступность медицинских учреждений, а также поддержка противоэпидемических мероприятий в отношении коронавируса на всех уровнях государственной власти», — добавила она.

Ранее Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным описал возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом — азиатский и итальянский.

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