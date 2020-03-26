В Альянсе туристических агентств России прокомментировали ситуацию с россиянами за рубежом

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Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию с россиянами за рубежом.
В Альянсе туристических агентств России прокомментировали ситуацию с россиянами за рубежом
  • Reuters

«Организованные туристы вывезены на 95%. Но наши туристы застряли, например, в Перу или на Филиппинах, куда не летает ни одна российская авиакомпания, или взять тот же Египет, полёты на курорты туда давно запрещены», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, самостоятельные туристы, покупавшие проживание и авиабилеты у иностранных компаний, просят вернуть их на родину, и государство их не оставит.

Как уточнил Мкртчян, в Египте находятся около 3 тыс. россиян, в дальних экзотических странах, в том числе в Боливии, Перу, Колумбии и на Филиппинах, — менее 100 человек.

«Достаточно много застряло в Эмиратах, но по другой причине. Аэропорт Дубая прекратил работу на сутки раньше заявленного, в итоге более 2 тыс. россиян застряло там», — добавил он.

Со своей стороны, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, что в ОП продолжает работать горячая линия по защите прав туристов.

«Если будут проблемы с возвратом средств, мы намерены обращаться в Роспотребнадзор, при необходимости окажем помощь адвокатов, чтобы они составили обращения в суд», — сказала она.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе напомнила об условиях возврата средств за путёвки.

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