В АТОР напомнили об условиях возврата средств за путёвки

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе напомнила об условиях возврата средств за путёвки.

«Подавляющее большинство крупных игроков (это мы можем сейчас сказать со всей ответственностью) не намерены закрываться и уходить», — заявила она в беседе с НСН.

Вместе с тем, как отметила Ломидзе, нужно понимать, что у операторов сейчас нет возможности вернуть всё в полном объёме или даже за вычетом понесённых расходов, поскольку количество заявок на отмену превышает возможности любого рабочего дня.

«Поэтому туроператоры и турагенты предлагают дать ответ туристам в течение 30—60 дней», — пояснила она.

По её словам, самый распространённый вариант урегулирования вопроса — перенос даты вылета с возможным изменением направления.

«Туроператоры готовы сделать всё, чтобы турист либо отправился на отдых, либо через какое-то время получил средства. Но возврат далеко не всегда равен 100% стоимости тура, потому что в тех случаях, когда страна закрыта и признана опасной со стороны России, то можно говорить о полном возврате в судебном порядке», — уточнила Ломидзе.

Она добавила, что если страна закрылась сама и туроператор и турист вынуждены отказаться от поездки, то полагается компенсация за вычетом фактически понесённых расходов.

Ранее Ломидзе заявила, что признание ситуации форс-мажором не освобождает туркомпании от обязательств, однако позволяет их отложить.

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