В АТОР рассказали, как происходит возврат средств за путёвки

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, как происходит возврат средств за путёвки в ситуации с коронавирусом.
В АТОР рассказали, как происходит возврат средств за путёвки
  • Pixabay

В беседе с vesti.ru она сказала, что если страна признана небезопасной, то аннуляция и возврат — по решению суда, если не удаётся договориться в досудебном порядке.

Если страна опасной не признана, но турист решил перестраховаться и не ехать, то происходит стандартная процедура расторжения договора и возврат средств согласно его условиям.

«Признание ситуации форс-мажором не освобождает туркомпании от обязательств, однако позволяет их отложить», — уточнила Ломидзе.

Ранее Ломидзе заявила, что ситуация в туристической отрасли может приблизиться к коллапсу, если обстановка на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 не изменится в ближайший месяц.

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