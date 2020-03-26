От Twitter потребовали удалить фейки о комендантском часе в Москве

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Роскомнадзор потребовал от администрации американской сети микроблогов Twitter удалить фейковую информацию о введении в Москве комендантского часа.
От Twitter потребовали удалить фейки о комендантском часе в Москве
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что в Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации о якобы приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», размещённой в Twitter.

«Администраторам сети Роскомнадзором направлено уведомление об удалении противоправной информации», — указывается в заявлении.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что администрация Facebook и «ВКонтакте» удалила фейковую информацию о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

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