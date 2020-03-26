Предприниматель Джек Ма провёл телефонный разговор с Шойгу
- Reuters
«Предприниматель отметил, что был глубоко тронут той помощью, которую Россия оказала в период развития пандемии коронавируса в Китайской Народной Республике», — приводит РИА Новости сообщение.
Ма выразил благодарность Шойгу за поддержку, подчеркнув, что помогает России и продолжит эту работу «в знак глубокого уважения и дружеских отношений с главой российского военного ведомства».
«Вы являетесь настоящим другом нашей страны! Мы признательны за ваши бескорыстные усилия по содействию в борьбе с коронавирусом», — приводятся слова министра обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что в Россию были доставлены более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем на коронавирус от Джека Ма.