Чайка провёл заседание рабочей группы по ситуации с коронавирусом

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Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провёл заседание рабочей группы по координации действий регионов СКФО, направленных на борьбу с распространением коронавируса.
Чайка провёл заседание рабочей группы по ситуации с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как заявил Чайка, сегодняшний приоритет для региональных органов власти — выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным во время обращения к россиянам. Это обеспечение социальной защиты граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса.

«Надо широко информировать население о принимаемых на местах профилактических мерах, о важности соблюдения всех предписаний специалистов. Люди должны понимать, что такое самоизоляция, как им правильно себя вести», — сказал Чайка.

По его словам, в аппарат полпредства поступила информация от региональных оперативных штабов относительно ситуации с медперсоналом и местами в больницах.

«Это тот вопрос, который сейчас требует безотлагательного решения. Мы в режиме реального времени со всеми руководителями регионов занимаемся этой проблемой», — отметил он.

Чайка также заявил об актуальности системы взаимопомощи между регионами СКФО.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил более внимательно следить за дезинфекцией и уборкой общественного транспорта в связи с распространением коронавируса.

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