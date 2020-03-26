В Приморье рассказали о дополнительных мерах поддержки в сфере занятости

В правительстве Приморского края заявили о дополнительных мерах поддержки в сфере занятости из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона, сотрудники тех сфер, которые уже ощутили последствия эпидемии, смогут рассчитывать на общественные работы от муниципалитетов региона.

В Министерстве труда и социальной политики Приморского края заявили, что в настоящий момент прорабатывается вариант временной занятости работников, находящихся под риском увольнения.

Отмечается, что на эти цели планируется направить 84 млн рублей из федерального бюджета.

«Эти деньги пойдут на оплату общественных работ, к которым будут привлекаться люди, вынужденные находиться в отпусках без сохранения заработной платы. Они будут получать около 14,5 тыс. рублей в месяц», — подчеркнула председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решения по поддержке малого и среднего бизнеса.