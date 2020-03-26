Опрос: каждый пятый сотрудник малого и среднего бизнеса в России работает на удалёнке

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Каждый пятый сотрудник малого и среднего бизнеса в России в настоящее время работает на удалёнке из-за ситуации с коронавирусом.
Опрос: каждый пятый сотрудник малого и среднего бизнеса в России работает на удалёнке
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса, проведённого платформой «Mail.ru для бизнеса».

По словам 79% респондентов, их отправили на карантин со второй половины марта. Как считают 30% участников исследования, длительность домашнего режима работы продлится две-три недели. В течение месяца на удалёнке намерены работать 16%, ещё 50% — пока не закончится распространение коронавируса.

В 79% случаев работодатель полностью оплатит дистанционную работу.

Опрос проводился 17—20 марта.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.

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