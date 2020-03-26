В Совфеде призвали разобраться с долгостроями в сфере судостроения

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов призвал разобраться с долгостроями в сфере судостроения.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Сенатор обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Виктории Абрамченко и министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой принять необходимые решения.

В комитет поступили данные от Росрыболовства о шести судах рыбопромыслового флота, которые не достроены и сданы на ответственное хранение.

«По всем вышеуказанным судам отсутствуют решения, позволяющие либо осуществить достройку судов, либо принять иные меры, что делает экономический эффект от вложенных средств в указанные суда отрицательным», — пояснил Кутепов.

Он просит вице-премьеров поручить уполномоченным лицам принять решения по недостроенным судам, а главу Минпромторга — рассмотреть возможность участия в достройке.