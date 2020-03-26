В Удмуртии планируют направить 330 млн рублей на расселение аварийного жилья

Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов заявил о планах направить более 330 млн рублей на расселение аварийного жилья в 2020 году.

Как передаёт ИА «Удмуртия», об этом он сообщил в своём докладе о работе правительства региона в 2019 году на сессии Госсовета региона 25 марта.

Отмечается, что средства позволят ликвидировать 8920 квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда и значительно улучшить качество жизни 620 человек.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе по расселению аварийных домов в 2020 году.