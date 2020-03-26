Оперштаб подтвердил смерть двух человек в России из-за коронавируса
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Как сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом, два человека скончались в Москве.
25 марта стало известно, что в Москве скончались двое пожилых пациентов, у которых был выявлен коронавирус. По словам мэра столицы Сергея Собянина, у них имелись хронические заболевания и был ослаблен иммунитет.
За сутки в Москве зарегистрировано 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.