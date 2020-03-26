Оперштаб подтвердил смерть двух человек в России из-за коронавируса

Два летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, зарегистрированы в России.

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом, два человека скончались в Москве.

25 марта стало известно, что в Москве скончались двое пожилых пациентов, у которых был выявлен коронавирус. По словам мэра столицы Сергея Собянина, у них имелись хронические заболевания и был ослаблен иммунитет.

За сутки в Москве зарегистрировано 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.