Оперштаб подтвердил смерть двух человек в России из-за коронавируса

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Два летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, зарегистрированы в России.
Оперштаб подтвердил смерть двух человек в России из-за коронавируса
  • © Fotostand / Weiland
  • globallookpress.com

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом, два человека скончались в Москве.

25 марта стало известно, что в Москве скончались двое пожилых пациентов, у которых был выявлен коронавирус. По словам мэра столицы Сергея Собянина, у них имелись хронические заболевания и был ослаблен иммунитет.

За сутки в Москве зарегистрировано 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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