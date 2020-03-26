В Томской области заявили о росте числа преступлений против несовершеннолетних

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области Людмила Эфтимович заявила о росте количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2019 году на 33%.

«Вызывает тревогу продолжающийся рост числа преступлений против по­ловой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2019 году их количество возросло на 33% — с 86 до 115. На 50% (с 10 до 15) увеличилось число насильственных действий сексуального характера в отношении детей», — цитирует омбудсмена портал vtomske.ru.

Эфтимович уточнила, что в 2019 году в Томской области зарегистрировано 31 преступление по ст. 131 УК России («Изнасилование»), из них 45% — в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, по её словам, в 2019 году выросло число погибших в результате преступлений и пострадавших от преступных посягательств со стороны родителей и близких родственников.

Ранее заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с домашним насилием в стране.