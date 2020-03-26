В Томской области заявили о росте числа преступлений против несовершеннолетних
- РИА Новости
«Вызывает тревогу продолжающийся рост числа преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2019 году их количество возросло на 33% — с 86 до 115. На 50% (с 10 до 15) увеличилось число насильственных действий сексуального характера в отношении детей», — цитирует омбудсмена портал vtomske.ru.
Эфтимович уточнила, что в 2019 году в Томской области зарегистрировано 31 преступление по ст. 131 УК России («Изнасилование»), из них 45% — в отношении несовершеннолетних.
Кроме того, по её словам, в 2019 году выросло число погибших в результате преступлений и пострадавших от преступных посягательств со стороны родителей и близких родственников.
Ранее заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с домашним насилием в стране.