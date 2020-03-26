В Минтруде оценили расходы бюджета на повышенную оплату больничных
- globallookpress.com
«Улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек. Для осуществления выплат в повышенном размере из бюджета дополнительно потребуется около 7 млрд рублей», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.
При этом минимальной базой для расчёта пособий по временной нетрудоспособности будет считаться минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Ранее в Минтруде пояснили, что повышенный размер оплаты больничных листов будет применяться с апреля.
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19 заявил, что выплаты по листам нетрудоспособности должны рассчитываться, исходя из суммы не менее одного МРОТ (12 130 рублей) в месяц.