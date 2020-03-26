В Чите лишили прав мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей

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Суд в Чите лишил родительских прав мать четверых детей, которых нашли зимой в заброшенном здании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Чите лишили прав мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей
  • РИА Новости

«Дети в возрасте от трёх до 11 лет вынуждены были спать на тряпках возле костра... Суд согласился с заключением прокурора и вынес решение о лишении матери родительских прав», — уточняется в сообщении.

Женщина не пришла на заседание по лишению её родительских прав. Всех детей передали органам опеки.

Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности в связи с проживанием четырёх детей в ненадлежащих условиях в Чите.

Предполагаемый отец детей, с которым они проживали, находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Он был задержан и отправлен в СИЗО.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова рассказала, что у детей есть родная бабушка, которая воспитывает их старшего брата.

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