Собянин прокомментировал смерть двух пациентов с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью в столице двух пожилых пациентов с положительным тестом на коронавирус.

«Действительно, это факт: у людей были множественные хронические и другие заболевания, тяжёлая пневмония», — сказал он в эфире ТВЦ.

Он рассказал, что по этим пациентам были получены «правильные тесты», которые дали положительный результат, что позволило выявить у них коронавирусную инфекцию.

«Но просто уже иммунитет и состояние здоровья были у пациентов такие, что медики делали всё, что возможно, но не справились с ситуацией», — добавил он.

Ранее в оперативном штабе по Москве сообщили, что в столице скончались два пожилых пациента с положительным тестом на COVID-19.

По заявлению штаба, диагнозы пациентам 88 и 73 лет были поставлены прижизненно, у них также была пневмония, имелись сопутствующие патологии.